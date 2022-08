Qual é a diferença entre “gordo” e “obeso”?

Vale a pena voltarmos ao tema do corpo e dos tamanhos da roupa, até para entrar em diálogo com uma colega colunista do jornal, Maria Manuel Mota, que, parece-me, está a confundir as coisas: está a confundir o debate estético e cultural com o debate médico e até ético.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler