O problema do SNS não é Marta Temido, é o socialismo

Marta Temido já devia ter sido demitida há muito. Marta Temido há muito que está desfasada da realidade difícil da saúde; realidade, essa, que ela agravou com as decisões que tomou, quer na governança normal, quer na governança da pandemia, sobretudo quando ignorou as outras doenças, quando recusou fazer acordos atempados com todo o sistema, quando rasgou as vestes para dizer, O nosso SNS é o melhor do mundo e aguenta tudo! - o preço desta estupidez tem sido a sucessão de excessos de mortalidade não covid no país desde 2020. Sim, Marta Temido é a direta responsável por um excesso de mortes que era evitável.

