Os portugueses gastam mais em raspadinhas do que em seguros de saúde

Estado da nação? Claro que muito do que está errado parte da governação socialista, que tem sido dominante desde 1995. Há uma ideia de Estado e de sociedade – a ideia socialista – que está na base da nossa decadência e do constante empobrecimento neste século. É o socialismo que cria os tais “problemas estruturais” que o PS não resolve porque a sua solução implica a negação do PS. Mas há outro tipo de problemas, problemas orgânicos, culturais, que estão na mentalidade dos portugueses – uma mentalidade de pobreza que cria ainda mais pobreza.

