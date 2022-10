Morre-se demais em Portugal. De quem é a culpa?

Portugal tornou-se no país europeu com o pior excesso de mortalidade, quase o triplo da média da UE (sim, triplo). São dados da Eurostat. Será que podemos discutir isto? Será que podemos reconhecer que há algo de profundamente errado na forma como a gestão da saúde está a ser feita neste momento? O problema da saúde vai muito além das urgências obstétricas. Bebés por nascer sem atendimento adequado é um cenário triste, sem dúvida, mas não é menos triste do que mortes evitáveis que não estamos a evitar por inoperância e erros. Porque é isso que se passa neste momento: não estamos a evitar mortes evitáveis.

