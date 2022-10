Belize, 100% ‘dark’

Férias no Belize? Pensem duas vezes. Claro que lá virá à cabeça o sonho tropical da pinha colada, ou melhor, da piña colada gelada, bebericada na areia branca com pedacinhos de coral, a areia, não a piña, mas convém pensar bem no assunto. Geladamente, ou a frio. Se mesmo assim tiver a pinha colada, ou melhor, a cabeça colada à ideia de umas férias no Belize, informe-se. O pior e o melhor que pode acontecer no Belize é ser-se rico. O país com duas capitais, a velha Belize City e a novíssima Belmopan, pode ser confuso e é muito perigoso. As estatísticas de assassínio e de assalto à mão armada, os números de mortos e de violências várias perpetradas dia e noite, fazem do Belize cabeça de cartaz. Já foi o país com mais homicídios no mundo, um recorde que não inspira ninguém a mudar-se para lá. A principal causa destas mortes às mãos de ladrões e assassinos é só uma: dinheiro. O Belize é um dos países mais pobres do mundo com uma das maiores percentagens de ricos do mundo, em proporção. Quer isto dizer que é um país que bate os recordes de desigualdade. Os ricos são muito ricos, e os pobres são muito pobres e estão danados com os ricos e mortos por os matarem e roubarem. Os ricos vivem nos guetos dos ricos, por causa das moscas. Podem sair para fazer snorkelling.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.