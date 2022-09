Jorge Sampaio e os poderes do Presidente

A atual Constituição da República, no que diz respeito aos poderes presidenciais, resulta da visão que, no tempo (1982), os líderes dos principais partidos – Balsemão e Soares – tinham do modo como o então Presidente, Ramalho Eanes, os utilizava. Nessa revisão, que decorreu como recentemente foi recordado durante os Governos de Balsemão, os poderes presidenciais foram substancialmente diminuídos. Na realidade, e para além da influência – que um Presidente sempre tem – o poder resume-se à chamada ‘bomba atómica’, ou dissolução do Parlamento, e pouco mais.

