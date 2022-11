O feminismo fez de mim um homem

O populismo de extrema-direita é uma hidra. O trumpismo não é igual à AfD, os hard brexiters não são iguais aos radicais polacos, o Vox não é Bolsonaro. São cabeças diferentes, sim, mas estão presas ao mesmo corpo bojudo e balofo: explícita ou implicitamente, estes movimentos odeiam a emancipação feminina e a igualdade entre homem e mulher no trabalho e, sobretudo, no casamento; odeiam a ideia de que o homem também deve ser um cuidador de filhos. No fundo, esta extrema-direita quer manter os homens na eterna adolescência marialva sem responsabilidades familiares a sério (isto é, ficar em casa e cuidar).

