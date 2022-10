Será 2021 também o ano do combate à pandemia-sombra da violência doméstica?

A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, numa iniciativa inédita, lançou, no dia 28 de dezembro, em vários jornais de âmbito nacional e regional, uma lista de conselhos de segurança e informação, com os números de apoio e emergência. Uma campanha que irá durar até ao final de janeiro e vai estar disponível tanto na versão impressa, como no online. Estas publicações beneficiam da medida excecional e temporária de aquisição de espaço para a difusão de ações de publicidade institucional do Estado, no âmbito da pandemia da doença covid-19, Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-B/2020.

