A lenta destruição do Estado

Quando se ouve alguém do Bloco ou do PCP acusar a direita, os liberais e até certos sectores do PS de quererem destruir o Estado, referem-se, normalmente, a privatizações de empresas ou à possibilidade de haver privados em certos sectores, como a Educação e a Saúde. A este respeito, ainda recentemente a candidata do BE a PR dizia que os privados da Saúde devem ser controlados “pelo SNS”. Não sei bem o que pretende, nem se desconhece a existência de uma agência do Estado, chamada Entidade Reguladora da Saúde, cuja competência se estende a públicos e privados.

