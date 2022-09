A violência verbal já é boa se for praticada pelo Bloco de Esquerda?

Vou deixar de lado as décadas de violência verbal do BE atirada a todos os movimentos e pessoas que pensam pela sua cabeça e não pela cabeça sagrada do BE. Vou deixar de lado o ódio viscoso que os intelectuais e políticos do BE colocam nas palavras “católicos”, “direita”, “empresas”, “empresários”, “privados”. Vou deixar de lado o desprezo que o BE revela no próprio Parlamento por figuras de “direita”, de Cavaco a Belmiro. Vou só salientar dois casos da última semana.

