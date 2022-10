O Orçamento do jejum intermitente

É um Orçamento com mais coração que cabeça. Com segurança social sem segurança financeira. Com mais despesa necessária e mais despesa desnecessária. Com austeridade, sem expansionismo. Não é um orçamento de esquerda, é um Orçamento do Bloco de Esquerda. É um Orçamento de assistência do Estado à sociedade e de assistência da UE ao Estado. Dá para um ano, não dá para mais. É um carro com amortecedores laborais sem motor empresarial. Para a economia pegar de empurrão numa subida. É, entre tantos riscos, um orçamento otimista numa economia pessimizada. Torcendo para que tudo corra bem. Se correr mal, tudo começa a estoirar daqui a um ano: as contas públicas, a estabilidade social e o governo. Boa sorte, João Leão, vai precisar dela. Nós também.

