Maria Estela Veloso

Não se via o mar, mas adivinhava-se, no silêncio matinal que anulava os sons, e os convertia em espuma. Vestida a rigor, de veludo negro e vidrilhos, de seda e linho branco, e de brincos de rainha, entrei a medo no atelier. Minha tia mais antiga, se então me contemplasse, classificar-me-ia de “um apetite”, coisa que me faria sorrir, e insistiria em examinar o bordado do lenço que eu levava na mão.

O mestre acolheu-me com um assobio discreto, reacção mais própria do boémio que nunca fora do que do académico que os modernos desprezavam. Quisera-me assim, noiva do Minho para o poster turístico, mas por igual jovem de família com um solar ao fundo, hesitando entre o orgulho de casta e o embaraço de se achar ali. Segura da máscara de pó-de-arroz Coty, bâton Max Factor, rouge Lancôme, e rímel não me lembro de quem, corrigir-me-ia ele no entanto o requebro da cintura. Portuguesa de raiz, mas aspirante ao cosmopolitismo, eu assumiria a pose como suspensão do passado no limiar do futuro.

O retratista adiantou-se para me ajeitar uma das mangas da blusa, e corei por razões que na altura não consegui explicar-me. “Que bem!”, exclamaria minha tia mais antiga, insinuando o ressentimento pela perdida frescura, escondido no louvor que o tom de voz lhe traía.

Seria aquela a minha imagem para a história, requisito determinante do casamento com um oficial do Exército, solteirão propenso a noitadas, que haveria de ascender à mais alta magistratura da Nação. A partir do quadro abrir-se-me-ia o destino da rapariga mais desolada do meu grupo, mãe de um filho apagado no estampido de um tiro de revólver, e sujeita a que sobre ela relatassem enredos compassivos, desses que entretêm o bridge das mulheres sem ofício.

O artista Henrique afagar-me-ia o rosto com a pincelada final, e eu preparava-me para trilhar caminhos que, se não decalcassem as linhas de um romance rosa-velho, se desencontrariam das encruzilhadas comuns. Na instituição que me acolhe na qualidade de viúva de um ilustre militar, quando a luz declina, há ainda quem cante a Laurindinha com o namorado que vai para a guerra. A obra de pintura que me acompanha agora ficará pendurada no gabinete de um autarca que assina despachos, e que se aproveita dela para brilhar na narração de uma crónica triste.

Pergunto-me se tudo isto não terá ocorrido como um castigo, ou uma praga, porque nunca de facto me pertencera o traje nupcial. Possuíra-o minha prima morta na flor da idade, quando os corvos de Janeiro crocitavam, no sanatório que a neve sepultaria.