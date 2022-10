O egoísmo, segundo o BE

O Orçamento para 2021 (OE) terá de ser entregue no Parlamento no dia 12 de outubro, mas há mais de um mês que andamos a saber notícias sobre inutilidades, como cedências, linhas vermelhas, acordos, pressões e uma hipotética possibilidade de crise política. No entanto, nada disto irá ocorrer. O OE será, essencialmente, do agrado do Governo com o apoio (porventura abstencionista) do BE. Se assim não fosse, seria o PSD a abster-se (se é que o não fará).

