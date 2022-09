China e Índia depois de 2020

A China e a Índia, dois Estados com arsenais nucleares, estarão a caminho de uma guerra nos Himalaias? O conflito entre as unidades militares chinesas e indianas na região de Ladakh, no noroeste da Índia, começou no início de maio. Num dos confrontos, centenas de soldados de ambos os lados, armados com paus e pedras, combateram em cenas brutais, dignas da “Ilíada”, de Homero. Dezenas morreram. Esta semana, e pela primeira vez desde 1975, foram disparados tiros de aviso mútuo.

