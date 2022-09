Reductio ad Hitlerum

Quando se agita o papão do fascismo, há sempre quem se indigne. Se o visado for um direitolas, os direitolas queixam-se de que já nada podem dizer e de que para os esquerdolas tudo é fascismo. Se o visado for um esquerdolas, logo os esquerdolas se queixam de se estar a branquear o fascismo e de se faltar ao respeito às suas vítimas e a quem lutou contra a ditadura.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler