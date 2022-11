A esquerda que adora queimar livros

Hannah Arendt, que também teve os seus livros ‘queimados’, estabeleceu a diferença moral e concetual que é a condição sine qua non do trabalho intelectual: ‘perceber’ não é ‘desculpar’. Riccardo Marchi fez um livro que procura ‘perceber’ um fenómeno político, o Chega, que passou de 700 militantes (2019) para 10.000 militantes (2020). Não queremos acompanhá-lo neste esforço de compreensão? Não queremos perceber o populismo por dentro para assim ficarmos a par das suas fraquezas? As boas consciências são demasiado virtuosas para sujar as mãos na realidade?

