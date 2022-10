O grande teste à governação socialista

Quando passei da 4ª classe para o 5º ano, na altura chamávamos-lhe 1º ano do ciclo, mudei-me para uma escola que ainda não tinha acabado de ser construída. Nesse ano, a Escola Preparatória de Martim de Freitas - era assim que se chamava -, em Coimbra, foi inaugurada no fim de Novembro. Ou seja, praticamente não houve aulas no primeiro período. Foram as maiores férias grandes que tive. A memória pode estar a falhar-me, mas devem ter sido 5 meses seguidos sem aulas. Eu e centenas de outros alunos.

