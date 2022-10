Estar vivo não é o contrário de estar morto

Em 2014, um grupo de cientistas franceses encontrou e fez ‘renascer’ um vírus que estava há 30 mil anos enterrado no permafrost (conjunto de terra, gelo e rochas) siberiano. Tinha estado à temperatura média de menos 13,4 graus e, em contacto com um ser vivo, voltou a multiplicar-se. Chamaram-lhe Pithovirus sibericum. O mesmo se passou com um vírus encontrado num sarcófago em Alexandria e que se presume ser do período ptolemaico (de há 2000 a 2300 anos).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.