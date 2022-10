Fé, fraude e pandemia

Quando observamos a realidade contemporânea assistimos a uma hegemonia social das atividades económicas (interrompida no período mais recente pela importância decisiva da sobrevivência ambiental no nosso planeta, se queremos que a espécie humana continue futuramente a existir, e pelo flagelo da pandemia). Com uma lógica do primado do indivíduo ꟷ não enquanto homem inserido no todo social com uma determinada ética, mas como interveniente no mercado económico ꟷ, agente racional inevitavelmente condicionado pela correlação de forças determinada pelo poder económico, social e políticos existentes. A concorrência surge como a palavra chave para a melhoria da humanidade, transmitida e aprendida desde os bancos da escola, continuada no aumento do poder dos que já o têm, praticada por quem pode, contra os restantes.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.