O dia em que Marcelo se lembrou de como se joga xadrez, e ganhou

Uma das vantagens de se jogar xadrez é conseguir ver mais do que a jogada seguinte.

Depois do começo do que viria a ser a pandemia da covid-19, as atitudes de Marcelo foram bastante más. De início pareceu não ligar, continuou a beijar, a abraçar, a fazer selfies, como sempre. Depois, ou por vir ao cimo a sua conhecida hipocondria ou por qualquer outro motivo, encerrou-se em casa com um teste negativo da doença e cumpriu a quarentena.

