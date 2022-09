Soberania científica e tecnológica

A Conferência de Segurança de Munique (CSM), principal fórum anual europeu das questões de segurança e defesa internacional, realizou-se no fim de semana passado. O sentimento de insegurança e incerteza em relação ao futuro dos países do Velho Continente foi dominante. Portugal, habitualmente ausente, fez-se representar pelo embaixador João Cravinho, ministro da Defesa. Os temas discutidos e a oportunidade de reuniões bilaterais, formais e informais com decisores políticos e empresariais recomendam uma presença nacional regular na CSM.

