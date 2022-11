Isabel dos Santos, o perigo de contágio e os inúmeros infetados

Há um irritante — para utilizar a linguagem oficial — na nossa relação com Angola e, de um modo geral, nas nossas relações com Estados não autoritários. Esse ‘irritante’ consiste em não cuidarmos de saber a origem do dinheiro dos que aqui, ou connosco, investem.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.