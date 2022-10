FCT anuncia novo sorteio de recrutamento de investigadores doutorados

Era bom que de fato o novo ano trouxesse uma vida nova, cheia de esperança, para os jovens (e não tão jovens) investigadores doutorados à procura de uma justa oportunidade de emprego científico. Infelizmente, o novo concurso do Estímulo ao Emprego Científico Individual (CEEC) que acaba de ser anunciado pela FCT, apenas vai perpetuar o penoso ciclo na vida da grande maioria dos cientistas portugueses que ocorre pelo menos desde 2012, quando a FCT lançou o concurso de recrutamento do programa Investigador FCT. Existe neste momento um sentimento de frustração nos 3371 investigadores doutorados que não conseguiram ver concretizadas as suas expectativas de obter uma posição no último CEEC. Não tenho grandes dúvidas que durante todo o ano de 2019, o sentimento prevalecente era o da angústia e brevemente será o de resignação. É preciso repensar a forma como se está a promover o recrutamento de investigadores doutorados: tem que se premiar o mérito e diminuir a aleatoriedade dos processos de avaliação.

