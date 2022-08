O corredor estreito: Estados, sociedades e liberdade

Os economistas seminais Daron Acemoglu e James Robinson, autores do já best-seller internacional “Why Nations Fail”, propõem agora a também notável obra “The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty”. Nesta nova obra explicam como a liberdade floresce e é próspera, apesar de ameaças, em alguns Estados, e se observa autoritarismo ou anarquia noutros. O cerne da questão é, pois, perceber porque existem Estados democráticos liberais entre as alternativas de autoritarismo e de ilegalidade. Porque, enfim, diferentes organizações sociais levam então a diferentes resultados?

