Globalização, corrupção e atividade económica

O Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) promove neste espaço semanal uma reflexão sobre as temáticas da fraude, da corrupção, da economia não-registada, da ética, da integridade e da transparência, contribuindo deste modo para a formação de uma opinião pública mais esclarecida e mais participativa

Em setembro de 2016, perante a estagnação no crescimento do volume de comércio mundial, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) afirmou que a desaceleração servia de alerta e era particularmente preocupante no contexto do crescente sentimento antiglobalização. Manifestava-se contra políticas protecionistas penalizadoras do nível de comércio e, assim, da criação de emprego, do crescimento e do desenvolvimento económico. Apesar desses avisos, a administração Trump veio propor a guerra comercial como solução, impondo restrições ao comércio internacional. Paralelamente, também a vitória do “não” à União Europeia pelo Reino Unido, na sequência do denominado referendo Brexit, representou um sinal de progresso do protecionismo sobre a livre troca.