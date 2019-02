Dicas de poupança: vêm aí comissões no MB Way? Só pagamos se quisermos

Sou utilizador diário do MB Way. Várias vezes por dia. Acho que é das aplicações mais úteis que inventaram nos últimos anos. Aliás, praticamente só pago através do MB Way. Encosto o telemóvel ao multibanco e já está. É assim que pago o café todos os dias na SIC. E o almoço, e tudo o resto. Já nem ando com a carteira no bolso. E quando preciso de pagar a minha parte de um almoço ou de um jantar é assim que transfiro o dinheiro para os meus colegas e amigos. E sempre de graça, sem pagar comissões. Pois. Mas até quando?

BPI ANUNCIA COMISSÕES NAS TRANSFERÊNCIAS POR MB WAY

Já somos um milhão de utilizadores do MB Way. E ficámos todos alarmados com a notícia de que o BPI ia começar a cobrar 1,20 euros por transferência a partir de maio. Podem até dizer que não vão cobrar e que só está no preçário por estar. Tudo bem, mas está. E também está nos preçários de outros bancos. Para mim isto não é surpresa. Já previa isto desde o primeiro dia. Um serviço é gratuito até ter muitos clientes. Assim que tem muitos utilizadores, passa a ser pago. É um percurso perfeitamente normal.

Mas não é preciso pensar já em desinstalar a app. O download, adesão e utilização da app MB Way não têm custos associados. Atualmente, nenhum banco está a aplicar qualquer tarifário na utilização do MB Way. A partir de maio, o BPI talvez comece a cobrar (ainda pode mudar de ideias). Portanto, só afeta os clientes do BPI. E esses clientes podem pura e simplesmente trocar de cartão multibanco associado ao MB Way por um de um banco grátis. E tem soluções internas para continuar a não pagar (informe-se). Em todo o caso, será notificado no MB Way sobre as condições de uso da sua conta bancária no serviço antes de concluir a operação. Assim, só paga comissões se quiser.

Para além disso, independentemente do banco que utilize, as compras online com número de telefone são grátis, as compras com cartão MB Net são grátis, as compras com QR code ou encostando o telemóvel são grátis, e os levantamentos no multibanco são grátis. Portanto, a app MB Way continua a ser muito útil mesmo que no futuro não a use para fazer transferências de dinheiro para pessoas na sua lista de contactos.

O QUE FAZER?

Em resumo, embora eu não seja cliente do BPI, a única coisa que posso aconselhar é que, se este banco começar a cobrar em maio, simplesmente retire o seu cartão do BPI do MB Way e coloque outro de um banco que não cubra comissões. Simples. Se há bancos que não cobram, usemos os que não cobram enquanto assim for. Tenho três cartões “inscritos” no MB Way. Uso aquele que me dá mais jeito (em termos de saldo) no momento em que tenho de o usar. Digo adeus a qualquer banco que me comece a cobrar comissões.

É de facto uma pena que uma app tão útil esteja a ser “ameaçada” por comissões. Mas, enfim, o mercado é o que é e os bancos estão aflitos por dinheiro. E nós enquanto consumidores ou aceitamos as regras ou não aceitamos. Não somos obrigados a pagar só porque eles (os bancos) dizem que sim. Enquanto tiver alternativas uso as alternativas. Por exemplo, sou cliente do Activobank há muitos anos e nunca paguei um cêntimo em comissões do que quer que fosse (no banco CTT também). Se um dia não tiver alternativas grátis, terei de decidir se pago ou não conforme a comodidade e necessidade que eu entender. Não tenho nada contra pagar por bens e serviços. Aliás é normal que assim seja. Mas se posso ter grátis porquê pagar?

Não temos de ter “medo” das comissões do BPI (ou dos outros). Quem deve ter “medo” é o BPI (ou os outros), porque vão perder muitos clientes que vão passar a usar outros bancos no dia a dia e com isso perceber que há alternativas mais baratas (e grátis) no mercado. E correm o risco de se tornarem inúteis especialmente junto dos clientes mais jovens. Há cada vez mais opções de bancos grátis no mercado (até internacionalmente, como o Revolut ou o N26). Os bancos vão ter de se adaptar a essa nova realidade. Não é a aumentar e a inventar novas comissões que vão lá.