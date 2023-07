Ana Baião

Exclusivo Vídeo "Portalegre completamente abandonada por Ventura": Chega perde-se no distrito onde teve melhor resultado das legislativas [veja o vídeo]

Meses depois de o Chega ter conseguido o melhor resultado nas legislativas de 2022 em Portalegre, o presidente da distrital demitiu-se. Um ano depois e o partido já não existe. Ao Expresso, antigos dirigentes contam como pagaram os folhetos de campanha - foram "obrigados" a incluir o rosto de André Ventura -, e como as coisas se tornaram "claras" quando a "anestesia começou a passar". "Portalegre serviu para ter a projeção", diz Júlio Paixão, o ex-presidente daquela distrital. "É um partido totalitário do tempo do Brejnev. Já nem o PCP é assim", continua José Trindade, que foi candidato do Chega a Elvas