Vídeo Mercedes Balsemão é a colaboradora n.º 1 do Expresso e faz as palavras-cruzadas há 50 anos: "Os jogos continuam em todo o lado"

Marcos Cruz é na verdade o pseudónimo de Mercedes Balsemão. Foi o colaborador número um do Expresso e nunca pensou fazer as palavras cruzadas do jornal durante 50 anos. Diz que está outra vez a tentar torná-las mais difíceis e o dicionário que usa ainda é o mesmo. Está praticamente a desfazer-se. Quanto às palavras cruzadas, diz: “Continuam em todo o lado, mesmo no online”

Há 43 minutos