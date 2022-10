Loading...

Vídeo Labaredas e tiros na maior prisão de Teerão: veja o vídeo do incêndio que matou oito pessoas e que o Irão diz ser culpa dos EUA

Na noite de sábado para domingo, a maior prisão de Teerão, conhecida pelos seus presos políticos, muitos dos quais foram detidos no último mês de protestos, sofreu um incêndio cujas forças de segurança iranianas dizem ter sido ateado pelos reclusos durante um motim. As ruas a caminho da prisão de Evin encheram-se de veículos e de manifestantes. “Morte ao Khamenei”, entoaram as multidões pela noite dentro. Veja o vídeo completo

Há 6 minutos