RUI DUARTE SILVA

Exclusivo Vídeo “Eu sinto que sou diferente das outras crianças”: documentário do Expresso sobre as aldeias portuguesas onde só vive uma criança

No interior abandonado de Portugal, há três aldeias em que só vive uma criança. Em Santana, Macedo do Mato e Vinhas falta a energia de uma comunidade jovem e cheia de futuro. Conheça neste documentário as vidas de Maria Inês e Ricardo, duas crianças que sentem na pele o envelhecimento da população

Há 41 minutos