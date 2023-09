Minuto Consumidor: quais as melhores formas de poupar água em casa? Que materiais ajudam?

Poupar água ganha uma relevância cada vez maior já que ultrapassamos épocas de seca severa e as perspetivas futuras não parecem animadoras.

A seca em Portugal já atingiu 97% do território nacional, sendo que 34% está nas classes de seca severa e extrema, com especial impacto no Alentejo e no Algarve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O mês de julho foi o mais quente a nível global, segundo o serviço europeu Copernicus.

Há dicas que já não são uma novidade, como preferir duche rápido em vez de banho de imersão, desligar a torneira enquanto lava os dentes e lavar a loiça evitando deixar a água a correr ou optar pela máquina.

Uma dica menos comum, mas muito eficaz, é aproveitar a água que deixa a correr para que aqueça, antes de ir tomar banho. Para isso, pode colocar um recipiente na banheira que recolha a água, para depois ser utilizada para regar, limpar ou qualquer outro fim.

Mas há alguns dispositivos que pode instalar em sua casa, por um investimento não muito elevado, e que no final das contas, podem mesmo fazer a diferença.

Pode instalar uma cabeça de chuveiro eficiente, que reduz a água consumida, mas mantém o conforto. Mas atenção, se tiver um esquentador ou uma caldeira a redução para um caudal inferior a cinco litros por minuto pode impossibilitar a utilização do aparelho .

Existem ainda redutores de caudal que pode colocar nas torneiras da sua casa, seja na casa de banho ou na cozinha, que podem reduzir o consumo de água para metade. Para isso, deve saber qual a pressão da água na sua área de residência – ao ligar para a entidade gestora desse concelho – e medir o caudal da água na sua casa.

Também pode poupar no autoclismo da sua casa através de um sistema de dupla descarga, sendo que uma delas descarrega o dobro da água da outra. Pode comprar um sistema universal e montá-lo no seu autoclismo.

Tem ainda a possibilidade de instalar um retardador de enchimento do autoclismo, que faz com que exista um atraso na abertura do mecanismo de enchimento do autoclismo.

O “Minuto Consumidor” é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas duvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Noticias, com o apoio da DECO PROteste. Saber é poder! Junte-se à comunidade de simpatizantes da DECO PROteste em DECO Proteste simpatizantes