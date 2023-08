Minuto Consumidor: como arrendar uma casa de férias em segurança?

Para evitar ser burlado ao arrendar uma casa de férias, confirme o número de registo do estabelecimento de alojamento local (AL), que está no anúncio, pesquisando-o no site do Turismo de Portugal para saber algumas informações da casa, como por exemplo a localização.

Pode sempre escolher alojamentos que já arrendou anteriormente ou que sejam de um conhecido. Mas se não for o caso desconfie daquilo que parece demasiado bom. De toda as formas, tem sempre a possibilidade de solicitar uma visita à casa ou pedir fotografias adicionais

Também pode procurar por comentários e classificações sobre a casa, já é muito comum nas novas aplicações de arrendamento para férias.

Se arrendar casa via aplicações online a prioridade é certificar-se que é um anúncio verdadeiro e perder algum tempo a pesquisar. Evite os ‘links’ duvidosos, para isso, recorra às plataformas de arrendamento fazendo uma pesquisa direta no Google, para evitar entrar em sites cópias feitas com o propósito de enganar. Prefira que as comunicações sejam feitas dentro do ‘chat’ da própria plataforma.

Se o alojamento não corresponder ao que estava anunciado ou algo correr mal, recorra ao livro de reclamações.

Se for burlado, junte as provas e faça queixa na polícia. Pode levar uma cópia do anúncio, os e-mails ou mensagens trocadas e os comprovativos de pagamento. Também se deve dirigir ao seu banco e comunicar o roubo.

