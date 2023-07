Minuto Consumidor: sabia que o telemóvel pode ser a sua nova carteira de documentos?

A aplicação id.gov.pt, foi criada pelo Estado de forma a facilitar a vida dos cidadãos que, em vez de terem de transportar todos os seus documentos, se limitem a carregar o telemóvel.

Esta aplicação junta todos os documentos de que precisa, por exemplo: cartão de cidadão, carta de condução, documento único automóvel, cartão ADSE, cartão jovem, cartão nacional de dador de sangue ou cartão de antigo combatente.

Os documentos têm a mesma validade dos documentos originais e podem ser mostrados às autoridades quando solicitados.

Disponível para Android, Iphone, Huawei e computador fixo de forma gratuita. Entre as aplicações móveis e a de computador, as funcionalidades mudam ligeiramente.

No computador pode, por exemplo:

assinar documentos digitais

confirmar a alteração de morada do Cartão de Cidadão

alterar códigos PIN do CC

consultar os dados do CC

Já nas aplicações móveis:

ativar a Chave Móvel Digital por biometria

ativar os certificados digitais do Cartão de Cidadão

gerar o código de segurança da Chave Móvel Digital

usar biometria para se autenticar com Chave Móvel Digital

assinar documentos PDF

Depois de instalar a aplicação, configurar e autenticar os documentos, - através da chave móvel digital - a ferramenta está pronta a usar, mas apenas em Portugal, uma vez que ainda não é aceite no estrangeiro.

O Governo tem outras aplicações que ajudam a poupar espaço na carteira e a organizar a sua documentação de cidadania. Falamos, por exemplo, do e-fatura, a aplicação oficial da Autoridade Tributária que junta todas as suas faturas e facilita outras necessidades como a classificação ou registo de faturas.

Na aplicação ‘Notificações Eletrónicas’ tem acesso às notificações recebidas no âmbito do Serviço Público de Notificações Eletrónicas. E a aplicação SNS24 reúne a informação de saúde do cidadão num só espaço virtual.

É possível utilizar o id.gov sem estar ligado à internet, mas apenas lhe dá a possibilidade de consultar os documentos digitais guardados previamente. Tem sempre a possibilidade de descarregar os documentos para um ficheiro PDF diretamente para o seu telemóvel.

Segundo o id.gov.pt, não é recolhida qualquer informação pessoal sem consentimento do utilizador, de forma a manter garantida a sua privacidade. Em caso de morte ou incapacidade do utilizador, a chave móvel digital é cancelada, o que significa que o acesso à aplicação fica também cancelado.



