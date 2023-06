Minuto Consumidor: comprar carro, mota ou bicicleta elétricos pode dar direito a um apoio

O Governo tem dado apoios à mobilidade verde desde 2017. Se comprar um carro elétrico, uma bicicleta, ou mesmo um ponto de carregamento, pode candidatar-se a este incentivo do Estado até 30 de novembro deste ano.

Tal como no ano passado, há 10 milhões de euros disponíveis que serão pagos pelo Fundo Ambiental.

Se comprar um automóvel ligeiro de passageiros 100% elétrico e que custe até 62.500 mil euros, terá direito a um apoio de 4 mil euros, onde se incluem também os contratos de locação superiores a 24 meses.

O incentivo é exclusivo para veículos novos, sem matrícula e das categorias M1 e N1 segundo a classificação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Nos veículos ligeiros de mercadorias, também 100% elétricos, o apoio sobe para os €6 mil.

Se decidir comprar uma bicicleta ou um motociclo elétrico, o apoio pagará 50% do seu valor, com um limite de 500 euros.

Mas as bicicletas convencionais também vão ser subsidiadas em 20% do seu custo, com um limite de 100 euros.

Além dos meios de transporte, os 10 milhões de euros também vão contribuir para a instalação de pontos de carregamento para viaturas elétricas em condomínios. Os limites do apoio são de 800 euros por carregador instalado e até 1000 euros pelo custo de instalação, por lugar de estacionamento.

O apoio está limitado a um carregador por condómino e a 10 carregadores por condomínio.

Tirando os ligeiros de mercadorias, cada pessoa só terá direito a um incentivo por tipologia de apoio, ou seja, se comprar um carro e uma bicicleta pode candidatar-se a cada um destes apoios, uma única vez. Mas uma entidade coletiva, como uma empresa ou associação, pode receber até quatro apoios do mesmo tipo.

Mais de metade do dinheiro está destinado à compra dos veículos ligeiros de passageiros e pode chegar a cerca de 1300 clientes. O apoio a bicicletas elétricas deverá abranger 4550 beneficiários. Já o apoio às unidades para carregamento deverá alcançar um total de 270 incentivos.

Quem usufruir do incentivo, fica obrigado a manter o veículo financiado por um período mínimo de 24 meses, sem possibilidade de o exportar.

Para se candidatar deve aceder ao balcão de candidatura no site do Fundo Ambiental. Se tiver direito aos benefícios, o incentivo deverá ser-lhe pago por transferência bancária até ao dia 31 de dezembro deste ano.

A renovação destes apoios chega num momento em que as vendas de veículos elétricos já têm um peso relevante no comércio automóvel.

Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a venda de carros aumentou 25,1% em abril, comparada com o mesmo mês do ano passado. Mas considerando apenas os carros totalmente elétricos o disparo nas vendas foi de quase 95%.

