Minuto Consumidor: o IVA zero tem ajudado a carteira dos consumidores?

O IVA zero entrou em vigor no dia 18 de abril. Passado mais de um mês, quais têm sido os resultados?

O Governo fez uma lista de 46 produtos, considerados saudáveis, onde abrangeu os mais variados grupos: legumes, fruta, carne, peixe ou pão.

A esmagadora maioria dos estabelecimentos comerciais respeitou a aplicação do IVA zero praticamente na totalidade dos produtos, mas o preço base continuou a subir, o que acaba por reduzir esta ajuda.

Neste momento, a poupança ronda os oito euros, sendo que já atingiu os cerca de 10 euros. Mas quando falamos neste valor, estamos a fazer as contas com a totalidade dos 46 produtos que fazem parte da lista. E já que serão raros os consumidores que comprem todos estes produtos, a poupança efetiva será, na sua grande maioria, inferior a oito euros.

A plataforma Cabaz Controlado,da Deco Proteste, permite ao consumidor criar um cabaz virtual com os bens alimentares essenciais que compra habitualmente e acompanhar a evolução dos preços com isenção de IVA.

Neste episódio do Minuto Consumidor falamos com a especialista Rita Rodrigues que analisa os resultados da aplicação do IVA zero em Portugal.

