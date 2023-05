Minuto Consumidor: as novidades da saúde eletrónica

As receitas médicas e prescrições de exames têm prazos alargados de validade desde o dia 1 de abril. Os utentes têm agora um ano para as utilizar, sejam em formato manual ou digital.

A grande maioria é em formato digital, desde 2019, quando se optou pela possibilidade de recorrer às receitas médicas eletrónicas.

Ainda que as receitas em papel continuem a existir, a norma passou a ser digital. Em bom rigor, as exceções passam pelos profissionais que ainda não se adaptaram ao sistema, e por isso estão referenciados para continuarem a receitar em papel. O mesmo se aplica aos utentes que podem receber a receita em papel se não tiverem capacidade para a receber eletronicamente.

O papel também pode ser usado em ocasiões pontuais, como em casos de falha dos sistemas tecnológicos.

A receita pode ser recebida de diversas formas, a mais comum é por SMS, mas também pode receber no e-mail, na app “MySNS carteira” ou, se preferir, imprimindo a Guia de Tratamento. Seja qual for a opção que escolha, a prescrição que vai receber tem de incluir o número da receita e um código de acesso e de dispensa.

É através destas informações que o farmacêutico vai saber qual o medicamento que precisa de comprar. Tem sempre a possibilidade de comprar um “medicamento genérico”, aliás, esse direito é-lhe fornecido através de um terceiro código - presente na receita médica - que lhe dá essa opção de escolha.

Se perder ou eliminar a mensagem ou e-mail, pode solicitar o reenvio nas primeiras 24 horas. Se esse tempo for ultrapassado, aceda à Área do Cidadão no site do Serviço Nacional de Saúde ou na aplicação ‘MySNS carteira’.

Pode levantar os seus medicamentos em diferentes dias, se por exemplo, for mais do que um tipo de medicamento ou uma quantidade superior àquela que precisa no momento. Dirija-se a qualquer farmácia para os adquirir.

Com estas alterações, toda a informação do utente fica armazenada no mesmo ‘espaço eletrónico’, facilitando a parte administrativa do sistema de saúde, e é também uma alternativa sustentável, diminuindo o uso de inúmeras folhas de papel.

É importante relembrar que todos os medicamentos que custam menos de 15€ vão sofrer aumentos de preços ao longo do ano. Até aos 10€ o aumento será de 5%, entre 10 e 15 euros passa a ser de 2%.

O "Minuto Consumidor" é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas dúvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Notícias, com o apoio da DECO Proteste. Envie as suas dúvidas para minutoconsumidor@deco.proteste.pt