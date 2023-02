Minuto Consumidor: as entrelinhas dos contratos ao alugar um carro

No negócio de aluguer de carros, é importante estar a par dos termos contratuais, para evitar ser surpreendido com pagamentos de serviços ou arranjos no ato da entrega do carro.

Mas vamos por partes. Quando fizer a pesquisa das diferentes empresas de rent-a-car (aluguer de veículos), faça a comparação entre os modelos e os preços que lhes correspondem nas diferentes plataformas, de modo a encontrar aquela que compense mais.

Quando escolher o modelo que quer alugar, preocupe-se em perceber se o preço apresentado já inclui todos os serviços e seguros. Se a informação não estiver disponível, faça a pergunta previamente.

Questione também sobre as taxas inerentes a alguns serviços ou acontecimentos, como atraso na entrega do carro.

Quando for buscar o veículo verifique o seu estado e se notar algum dano, peça para que fique registado, de forma a não lhe ser cobrado quando devolver o carro. O automóvel está coberto, à partida, por um seguro de responsabilidade civil, contratado pela empresa, cujo valor deverá estar incluído no preço do aluguer.

Fica ao seu critério se quer ou não contratar um seguro mais abrangente, se essas apólices não estiverem já incluídas, como danos provocados pelo condutor ou roubo/furto.

Devem ser-lhe entregues todos os documentos da viatura: documento único automóvel, comprovativo da apólice de seguro e a ficha de inspeção.

Se tiver um acidente, a empresa onde alugou o carro tem obrigatoriamente de lhe assegurar um serviço de assistência gratuito, de 24h.

A devolução do veículo deve ser previamente acordada entre o consumidor e a empresa, já que pode ser acordado um lugar diferente do que os respetivos balcões.

Um bom truque para não ser acusado de danos no carro que não foram feitos por si (em especial se o deixar num local público sem vigilância para ser recolhido), é gravar um vídeo assim que o receber e outro quando o deixar.

Fique atento a estas cobranças extra, porque podem ser debitadas diretamente do seu cartão, sem qualquer tipo de aviso. Por isso, analise o extrato que lhe é enviado com atenção e consulte os seus movimentos de conta. Em caso de cobrança abusiva peça uma justificação.

Há empresas que fazem restrições de idade para conduzir os carros, mas normalmente permitem a partir dos 21 anos. Por outro lado, pode ser proibido o aluguer a condutores com mais de 70 anos, ou então ser cobrada uma taxa adicional.

Mas podem ainda ser colocadas restrições aos condutores, ou seja, permitirem apenas a condução ao titular que alugou o carro. Em alternativa, pode ser pedida a lista dos possíveis condutores do carro e, normalmente, é cobrada uma taxa por cada um.

O "Minuto Consumidor" é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas dúvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Notícias, com o apoio da DECO Proteste. Envie as suas dúvidas para minutoconsumidor@deco.proteste.pt