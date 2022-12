Minuto Consumidor: a opção pelo sustentável

Numa altura em que o tema “crise climática” passa de boca em boca e podemos estar a viver num planeta com prazo de validade, levar um estilo de vida sustentável ganha ainda mais importância.

Destacamos aqui um conjunto de materiais que é possível substituir por outros mais sustentáveis ou reutilizáveis e que quanto mais pessoas adotarem estes hábitos, maior será o impacto positivo no planeta Terra.

Mas a verdade é que antes de reutilizar, o melhor é mesmo evitar, por isso, compre apenas aquilo que realmente precisa.

A primeira sugestão já é conhecida por todos: utilize os sacos de compras reutilizáveis e os saquinhos reutilizáveis da fruta e legumes, evitando os sacos de plástico ou papel de uso único. Mas para compensar, tem mesmo de os reutilizar e não os esquecer em casa. Isto porque a sua produção tem um impacto ambiental muito maior do que os sacos de uso único.

A DECO Proteste fez os testes, para a produção de um saco de algodão compensar, tem de ser utilizado 101 vezes. Um saco de rafia compensa se usar no mínimo três ou quatro vezes e os de poliéster duas a três vezes. Mas por exemplo, para um trolley compensar, já o tem de usar no mínimo 742 vezes, visto que a sua produção tem bastante impacto no ambiente.

Ainda assim, as melhores compras são as a granel, onde pode até utilizar frascos de vidro reutilizados (por exemplo de salchichas ou feijão) e assim está a recusar todo o plástico e/ou cartão utilizado nas embalagens dos diferentes produtos.

Na cozinha também há várias rotinas que pode mudar. As mais conhecidas esponjas verdes e amarelas, são maioritariamente feitas de um material chamado foliuretano, e não são reutilizáveis. Para além disso, a sua produção é muito poluente, acumulam muitas bactérias e são especialistas em largar microplásticos. A alternativa mais utilizada é a esponja vegetal, de produção sustentável e biodegradável.

Em vez de guardanapos de papel utilize guardanapos de pano e opte por produtos de limpeza ecológicos, fique atento aos rótulos: Ecolabel; Blauer Engel e o Nordic Swan Ecolabel.

Na higiene pessoal opte escovas de dentes de bambu, reduzindo o uso de plástico e por discos desmaquilhantes reutilizáveis, que pode lavar à mão ou na máquina de lavar roupa.

Não siga a fast fashion, poupe o ambiente na roupa também. Reduza a quantidade, compre em segunda mão, dê o que já não usa e fique atento aos rótulos sustentáveis: Ecolabel, OEKO-TEX Standard 100, FAIRTRADE e o Global Organic Textile Standard.

Quanto aos copos de uso único, nem plástico nem cartão. Apesar de ter ocorrido uma larga substituição de copos e materiais de plástico por cartão, os copos de cartão têm uma pelicula plástica no seu interior e não são reciclados, por isso também têm bastante impacto no meio ambiente. Utilize copos de vidro ou algum material com longa durabilidade e garrafas de água reutilizáveis, para evitar estar sempre a comprar as de plástico.



O "Minuto Consumidor" é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas dúvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Notícias, com o apoio da DECO Proteste. Envie as suas dúvidas para minutoconsumidor@deco.proteste.pt