Minuto Consumidor: Boas práticas para enfrentar os perigos da internet

A internet revolucionou os nossos dias, trazendo para o domínio público milhares de funcionalidades que se renovam e completam a cada dia que passa.

Com os benefícios, surgiram os sinais de alarme e a verdade é que a internet também pode ser perigosa em diversos sentidos. Foquemo-nos na segurança privada de cada consumidor, neste interminável universo tecnológico.

A primeira e a dica mais óbvia é ter atenção às informações pessoais que coloca na internet, especialmente nas redes socias, que nos podem levar a partilhar uma parte muito grande da vida pessoal. Pense antes de publicar, opte por contas privadas e evite partilhar a sua localização.

Tenha sempre um antivírus ativo, existem muitas opções gratuitas e com qualidade. Pode até ligar o que já vem com o software, como o Microsoft Defender. Mas evite utilizar mais do que um em simultâneo, porque podem entrar em conflito e deixar de funcionar.

Sempre que entrar num site e lhe aparecer a mensagem dos cookies, leia com atenção aquilo que está a aceitar. Os cookies de seguimento guardam “arquivos” dos seus hábitos de navegação, para personalizar os anúncios e as respostas às suas pesquisas consoante as suas preferências e os conteúdos que consome.

Os cookies de sistema guardam outros tipos de informação, como quando faz compras num site e guarda itens num carrinho enquanto faz novas pesquisas.

Para evitar que as suas navegações sejam guardadas pode navegar em modo anónimo através das definições, pelo atalho Ctrl + Shift + N ou através do software Tor Browser.

Para saber se está a dar informações que não deseja ou a navegar num site seguro, confirme se este começa por https e pode ainda utilizar a ferramenta da DECO Pro teste.

Se estiver a receber spam no e-mail não carregue em nenhum link nem descarregue qualquer tipo de documento. Marque o e-mail como spam para que futuras mensagens desse remetente acabem automaticamente na pasta de spam.

Se este for enviado por mensagem pelo telemóvel ou redes sociais, bloqueie o número/conta de perfil.

Evite usar um wifi público, pode ser um hacker a emitir a rede com o nome do estabelecimento comercial onde se encontra ou da zona onde está, com o propósito de entrar no seu sistema e roubar dados pessoais.

As passwords são muito importantes para a sua proteção. Não inclua nelas dados privados como o nome completo ou a data de nascimento. Escolha passwords robustas e únicas, com diferentes caracteres e é aconselhável que altere a sua palavra-passe regularmente. Foi criada, também, a autenticação multifator, utilizada especialmente por empresas.

