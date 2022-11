Minuto Consumidor: as milhas aéreas de viagens

As milhas de viagens são como cartões de pontos de supermercado. Cada vez que vai às compras acumula pontos que lhe dão descontos, o mesmo se aplica às viagens. Por cada viagem de avião que faz, acumula milhas aéreas.

As companhias aéreas ganham com a fidelização dos clientes e os clientes ganham com viagens gratuitas, descontos ou outros tipos de regalias.

Para usufruir das milhas tem de aderir ao programa de fidelização da companhia aérea em questão. Mas também tem a possibilidade de contratar um cartão de crédito com direito a acumular milhas, onde cada vez que faz uma compra vai acumulando.

Ainda assim, a verdadeira finalidade dos cartões de crédito não são as milhas, por isso, pergunte se adquiri-lo se ajusta ao seu tipo de consumo e quais as responsabilidades que daí surgem. Talvez se for um viajante assíduo valha a pena, já que os cartões de crédito são muitas vezes preferenciais para se utilizar no estrangeiro.

As vantagens ao ter um cartão de crédito com milhas aéreas vão para além dos descontos. Tem a oportunidade de fazer check-in prioritário, ter bagagem extra, prioridade nas listas de espera e tratamento especial em caso de cancelamento ou adiamento de voos.

Mas mesmo com o cartão e a fidelização, não ignore a concorrência. Continue a fazer comparações de preços para perceber o que compensa mais.

Na própria fidelização costuma ter de escolher entre diferentes pacotes. Na TAP, por exemplo, tem disponíveis as opções: AP Miles & Go Base, Silver e Gold, que têm diferentes tipos de descontos e regalias.

Coloque todas as dúvidas que tem à companhia com a qual se está a fidelizar e leia com atenção os termos e condições que vai subscrever.

Também tem a possibilidade de comprar milhas e às vezes pode mesmo valer a pena. Por exemplo, se for fazer uma grande viagem e faltarem poucas milhas para alcançar aquele grande desconto.

Se preferir gastar as milhas em regalias, apesar de nem todas serem iguais, deixamos alguns exemplos: é possível fazer upgrade de viagens económicas para executiva, reservar lugares, transportar animais de estimação, equipamentos desportivos ou instrumentos musicais.

