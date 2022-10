Minuto Consumidor: entrar na caravana e ir, mas com regras

Viajar em autocaravana tem ganho cada vez mais adeptos. É uma forma de conseguir poupar algum dinheiro em alojamento, mas também em alimentação por ser possível cozinhar em qualquer lugar.

Ainda que esta forma de viajar seja conhecida por ser mais flexível, há sempre regras a cumprir.

Não pode simplesmente parar a caravana para pernoitar. Das 22:00h às 7:00h, não pode estacionar nas áreas de Rede Natura 2000, zonas protegidas, nem em zonas abrangidas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira.

Esta é a lei que está em vigor e já inclui uma segunda alteração feita em 2021. No início desse ano o Governo aprovou a lei que só permitia aos autocaravanistas pernoitar em locais autorizados ao estacionamento de caravanas. Mas a contestação foi tal que voltaram com a decisão atrás e as únicas zonas proibidas são as já nomeadas.

Se não cumprir esta regra, pode ter de pagar uma coima de €120 a €600.

Caso pernoite nos locais expressamente autorizados para autocaravanas, não tem de respeitar qualquer limite de tempo. Mas se estiver no mesmo município mais de 48h, num lugar não destinado ao aparcamento de autocaravanas, também pode estar sujeito a uma coima de €60 a €300. Utilize a aplicação Park4night para ser mais fácil encontrar os locais permitidos para passar a noite.

Se optar por ficar em parques de campismo, por uma questão de conforto e segurança, ou quiser dormir uma noite fora da sua caravana a acampar, procure as opções que tem disponíveis em visit Portugal.

Antes de iniciar o seu roteiro faça um check-up ao carro, tanto em termos mecânicos, como de segurança. Leve um kit de primeiros socorros e alguns medicamentos básicos.

Faça o planeamento da viagem, não só para otimizar o uso de combustível, como para saber onde pernoitar e quais as estações de serviço onde se pode abastecer de água potável, energia elétrica e despejar águas residuais e resíduos sólidos. Pode encontrar essa informação na CampingCar Portugal.

Segurança nunca é demais. Antes de voltar para a estrada arrume tudo, não deve deixar nada à solta. Use os armários fechados e mais baixos para guardar os objetos ou os alimentos mais pesados.

Sempre que a autocaravana estiver em movimento, os ocupantes devem estar sentados com o cinto de segurança.

Lembre-se que viajar num autocaravana também é estar mais diretamente ligado à natureza, por isso é importante protegê-la. Não deixe qualquer tipo de lixo nos locais que frequenta.

O "Minuto Consumidor" é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas dúvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Notícias, com o apoio da DECO Proteste. Envie as suas dúvidas para minutoconsumidor@deco.proteste.pt