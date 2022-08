Minuto Consumidor: Voxpop. Em época de férias, conhece os seus direitos?

No primeiro episódio de voxpop do Minuto Consumidor, abordamos o tema do turismo.

Saímos em reportagem até ao aeroporto de Lisboa e fizemos perguntas a alguns dos consumidores.

O que fazia se perdesse o passaporte no estrangeiro? Foi a pergunta que abriu o nosso voxpop e que fez surgir respostas variadas. Deve dirigir-se à polícia e/ou ao consulado para reportar o acontecimento. Peça também um documento de viagem provisório.

Na segunda ronda de perguntas quisemos saber o que os consumidores faziam se um equipamento do quarto de hotel onde estavam hospedados não estivesse a funcionar, por exemplo o ar condicionado. Quase todas as respostas foram tiros certeiros: deve dirigir-se à receção e reportar a avaria.

Peça a reparação do equipamento que não está a funcionar, ou mesmo a mudança de quarto. Se nada disto for possível, tente negociar a redução do preço da estadia, uma compensação monetária ou outros serviços do hotel gratuitos.

Paga mais se levantar ou efetuar pagamentos em cartão no estrangeiro? Houve respostas positivas e negativas. A verdade é que sim, normalmente gasta mais.

Nas viagens dentro do Espaço Económico Europeu não vai sentir grande diferença.

Fora, podem ser cobradas comissões por levantamentos e pagamentos. Compensa levantar o maior volume de dinheiro em cada momento.

O "Minuto Consumidor" é um projeto onde procuramos, todas as semanas, responder às suas dúvidas. Para acompanhar no Expresso Online e na antena da SIC Notícias, com o apoio da DECO Proteste. Envie as suas dúvidas para minutoconsumidor@deco.proteste.pt