Minuto Consumidor: escolha os eco-hotéis para umas férias mais sustentáveis

Se gosta de viajar é provável que já tenha notado, enquanto procura alojamento, que cada vez é mais comum a existência de eco-hotéis, conhecidos por serem uma solução ecológica.

Para o ajudar a fazer as melhores escolhas, a União Europeia criou um Rótulo Ecológico Europeu que lhe indica quais os alojamentos que cumprem os critérios de proteção ambiental.

Em Portugal, há cinco com este certificado: um em Alcobaça, outro na Lousã, Amarante, Ribeira de Pena e em Viana do Castelo.

Os critérios do rótulo ecológico europeu são atualizados a cada quatro ou cinco anos, para evitar que o consumidor seja enganado e garantir a atualidade dos critérios. São feitas auditorias regulares aos espaços para assegurar o cumprimento das regras. Caso contrário, perdem o rótulo.

A verdade é que estes hotéis têm diversas características que os tornam mais “verdes”, como a obrigatoriedade de 50 a 100% da energia utilizada resultar de fontes renováveis. Ou o facto de os aparelhos utilizados na estadia serem necessariamente eficientes do ponto de vista energético.

É proibido usar ar condicionados ou aquecedores no exterior, por ser considerado um grande desperdício de energia.

A alimentação também é diferente. Devem ser servidos pelo menos dois produtos alimentares locais e sazonais por refeição, porque consomem menos recursos. Para além disso, costumam ser mais saudáveis por serem frescos e consumidos na época própria.

O transporte de produtos e a deslocação dos hóspedes devem obedecer também a regras ecológicas, muitas vezes os hóspedes têm acesso a bicicletas ou propõe-se que tenham a oportunidade de usar transportes coletivos, evitando os carros.

Também se faz uma redução de resíduos, por isso são aproveitados os restos de comida, recusadas embalagens de plástico de uso único ou descartáveis e não se fornecem produtos de higiene pessoal.



Poupar água sempre foi importante, mas dada a época de seca que estamos a ultrapassar, torna-se ainda mais. Por isso, a água utilizada tem de respeitar um certo limite, incluindo nas piscinas onde se pode reciclar água da chuva ou instalar sistemas de irrigação. As toalhas e lençóis não são trocados todos os dias, a menos que os hóspedes façam mesmo questão. Os produtos de limpeza também devem ser ecológicos.



Os hotéis que não têm o rótulo, já que é muito exigente, também são importantes e fazem o seu papel ao tentar ser mais amigos do ambiente. Alguns possuem selos de sustentabilidade que ganham ao cumprir diferentes tipos de ações, lançados pelas Nações Unidas. Também existem outros certificados muito valorizados nacional e internacionalmente.

Mesmo que não esteja hospedado num eco-hotel, pode sempre agir de forma sustentável.

