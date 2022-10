Minuto Consumidor: dicas de como ir de férias e pagar menos

Viajar mais barato sempre foi importante, mas com a atual subida de preços ganhou um valor ainda maior.

A primeira dica, e provavelmente a mais importante, é fazer um planeamento da viagem com antecedência. Quanto mais cedo comprar os bilhetes de avião e arranjar alojamento, maior é a probabilidade de os preços estarem reduzidos. Assim tem mais tempo para procurar e comparar preços, - através da internet - de forma a encontrar aquele que lhe compensa mais.

Caso não tenha planeado a viagem com antecedência, fique atento às promoções de última hora e a possíveis desistências, mas faça a sua pesquisa no modo anónimo.

Defina um orçamento. Não só para a maior fatia da viagem, – os transportes e o alojamento – mas também para o que quer gastar já no destino, seja em comida, visitas ou recordações.

Opte por não viajar na época alta, quando os preços aumentam, escolha os destinos consoante o seu orçamento e prefira um voo low-cost.

Quanto ao alojamento, pesquise pelas várias alternativas disponíveis: hotéis, hostéis, pousadas, airbnb, booking ou casas de acolhimento a turistas, são algumas das mais famosas alternativas.

Tem sempre a possibilidade de fazer viagens noturnas e dormir nos transportes, alguns estão mesmo preparados para esse efeito.

Quando fizer a escolha de onde ficar, tenha em consideração a possibilidade de ter cozinha, para evitar fazer todas as refeições fora. Com esta possibilidade, consegue poupar uma grande parte do orçamento.

Mas quando jantar fora, evite os restaurantes nos grandes centros turísticos. Procure afastar-se um pouco e os preços vão logo baixar.

Evite pedir um crédito de viagem, porque os juros que paga, acabam por não compensar.

Se escolher viajar através de uma agência, o preço aumenta (embora as garantias de acompanhamento, caso surja algum problema, sejam maiores). Tem sempre a possibilidade de recorrer apenas para uma parte da viagem, como por exemplo: o alojamento e o aluguer do carro.

Muito importante, estude e conheça os seus direitos, caso tenha algum problema, em especial no meio de transporte ou no sítio onde ficará alojado, saberá como se defender.

