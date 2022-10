Minuto Consumidor: como aproveitar os saldos e não ser enganado?

Aproveitar os saldos é, na maior parte das vezes, uma boa decisão. Ainda assim, deve estar atento e saber as regras para não ser enganado.

É obrigatório que o desconto nos produtos seja feito no preço mais baixo de venda, dos últimos 30 dias consecutivos. Regra que foi imposta para evitar que as lojas aumentassem os preços no período pré-saldos, para posteriormente promoverem descontos supostamente superiores.

Se souber de um produto específico que quer comprar na época de saldos, em especial aqueles que têm valores mais avultados, fique atento às suas oscilações de preço no período anterior aos saldos.

Se o produto foi adquirido pelo vendedor para colocar à venda somente na época de saldos, a sua comercialização está proibida antes dos descontos começarem.

Os saldos podem acontecer durante 124 dias por ano, distribuídos segundo a vontade das lojas. Mas as promoções podem ser feitas em qualquer altura.

Depois da altura dos saldos costuma chegar a época das trocas ou devoluções. Se o produto tiver um defeito pode pedir a sua reparação ou substituição.

Se a devolução não for aceite pelo comerciante, deve pedir o livro de reclamações. Pode também recorrer à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

Mas mesmo com estes conhecimentos, pode chegar a casa, fazer contas e perceber que gastou mais dinheiro do que queria. Deixamos algumas dicas para que isso não aconteça.

Faça uma lista do que realmente precisa e defina um orçamento. Durante as compras, vá fazendo as contas ao valor que já gastou, evitando ultrapassar o que estipulou como limite. Um bom truque é levantar o dinheiro que conta gastar antes de iniciar as compras.

Como já dissemos, compare os preços da época pré-saldos e durante os saldos. E tente perceber se há oscilações no valor do mesmo produto em diversas lojas.

Não faça compras por impulso, mesmo que o preço esteja reduzido, vai estar a gastar dinheiro em coisas que não precisa realmente.

