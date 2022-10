Exclusivo 2:59 para explicar o mundo Os talibãs tomaram o poder no Afeganistão pela segunda vez em 25 anos. Como foi possível?

A geografia, os interesses geopolíticos e as características socioculturais fazem do Afeganistão um país único no mundo. O regresso dos talibãs ao poder deve ser interpretado à luz de todas essas especificidades. Análise a um dos grandes problemas do nosso tempo em 2 minutos e 59 segundos

14 Outubro 2021 11:43