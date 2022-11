Exclusivo 2:59 para explicar o mundo As moratórias nos créditos vão acabar. Mas que bomba-relógio é esta?

A pandemia chegou e obrigou os países a reagir para apoiarem os cidadãos sem emprego e as empresas sem receitas. Congelar as prestações dos créditos foi uma das opções. Portugal aderiu a moratórias numa dimensão superior ao resto da Europa. Mas, com o passar dos meses de 2021, elas vão acabar. Veja alguns números que mostram como este instrumento está a ser utilizado. Jornalismo de dados em 2 minutos e 59 segundos

22 Abril 2021 12:23