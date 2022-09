Carlos Paes

Exclusivo 2:59 para explicar o mundo 274 jornalistas estão presos neste momento. E 4 foram condenados à morte. Como está a liberdade de imprensa no mundo?

A liberdade de imprensa sofreu com a pandemia? Sim, mas porquê? E onde é que a situação é pior? É em momentos de crise que mais precisamos de distinguir a verdade da mentira. A desinformação espalha-se hoje quase tão rapidamente como o vírus e se os jornalistas não forem livres para expor os números reais da pandemia, as falhas nos sistemas de saúde ou a qualidade duvidosa de um certo tipo de máscaras, toda a gente sofre. Muitos governos não parecem preocupados. No meio de uma pandemia, a falta de informação pode mesmo custar vidas

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

16 Dezembro 2020 22:31