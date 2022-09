Carlos Paes

Exclusivo 2:59 para explicar o mundo Petróleo. Um mercado em carrossel que a pandemia levou a valores negativos

O mercado petrolífero é um dos mais voláteis do mundo. As cotações variam ao segundo, num constante sobe e desce à boleia das tensões geo-políticas globais e da flutuação da oferta e procura da matéria-prima. Na pandemia, o crude teve pela primeira vez preços negativos. Eis o que aconteceu desde o início do ano com as cotações, o consumo, os preços finais e os lucros das petrolíferas. Jornalismo de dados em dois minutos e 59 segundos — para explicar o país e o mundo

