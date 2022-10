OE 2023: estamos mais preparados para cenários adversos? (a análise no Ao Vivo na Redação)

O documento está entregue a apresentado e as contas fazem-se no fim, mas já há sinais de permitem levantar algumas questões. O diretor do Expresso, João Vieira Pereira, questiona as previsões sobre a taxa de desemprego, idêntica à deste ano, numa altura de franco abrandamento económico. Por outro lado, sendo este um orçamento de forte contenção face aos gastos deste ano, Vieira Pereira considera que se trata de um texto marcado pela austeridade.

O editor de Economia do Expresso também fala em contenção que, aliada à diminuição do défice, acaba por deixar à vista um orçamento, de facto, preparado para um cenário adverso. É essa contenção que leva João Silvestre a entender que, tirando os salários mais baixos, os restantes cidadãos vão mesmo perder poder de compra.

João Vieira Pereira aponta dúvidas em relação à capacidade de resposta e à agilidade do Estado para injetar dinheiro na Economia e travar os efeitos da crise, caso se confirme uma recessão mundial.

Os dois comentadores estão de acordo num outro ponto. As previsões para a produtividade e a aposta do Governo no investimento (que ainda procura recuperar o que ficou para trás este ano) são valores baixos, o que não é um bom sinal em matéria de crescimento económico.

Sinal positivo, entendem ambos, para o Acordo de Rendimentos que juntou Governo e Parceiros Sociais à mesma mesa, o que não significa que não sobrem dúvidas sobre a capacidade de implantação.

Destaque ainda para a intenção do Governo em reduzir a dívida, um importante indicador para a forma como os investidores estrangeiros olham para Portugal.